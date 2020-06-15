MSÜ sınav sonucu ne zaman açıklanacak? MSÜ soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı…

Milli Savunma Üniversitesi'ne girebilmek için yapılan Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ), geçtiğimiz Pazar günü yapıldı. Subay veya astsubay olmak isteyen binlerce öğrenci, sınavda ter döktü. Askeri öğrenci adayları, şimdi sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediliyor. İşte MSÜ sınavı ile ilgili tüm bilgiler…

MSÜ SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

14 Haziran 2020 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2020-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10’u erişime açıldı.

ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

MSÜ SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI EKRANI

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre MSÜ sınav sonuçları 7 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.

MSÜ SINAVI KAÇ SORU SÜRE NE KADAR?

Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltildi. Adaylara sınavda 135 dakika süre verildi. Sınav sonuçları, yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacak.