MSÜ sınav tarihleri açıklandı! MSÜ sınavı ne zaman? Ertelenen MSÜ tarihi…

ÖSYM tarafından MSÜ sınav tarihinin ertelendiği açıklanmış ve Milli Savunma Bakanlığı da sınav tercih işlemlerinin yeni bir tarihte olacağını belirtmişti. Peki, 2020 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? MSÜ yerleştirme başvuruları ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

MSÜ HAKKINDA ERTELEME AÇIKLAMASI

Ülkemizde sürekli yayılan corona virüsü sebebiyle sınav takvimlerinde değişiklik yapılmaya devam ediyor. ÖSYM, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Adayı Belirleme Sınavı’nın (MSÜ) yeni tarihini 14 Haziran 2020 olarak belirledi.

MSÜ SINAVI NE ZAMAN OLACAK?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 14 Haziran 2020 tarihinde düzenlenecek. Ayrıca bakanlık, daha önce tercih işlemleri için belirlediği 13 Nisan-1 Mayıs tarihlerinin de değiştiğini belirtti. 2020 MSÜ tercih işlerinin yapılacağı tarihin daha sonra açıklanacağı bildirildi. MSB'nin açıklaması şöyle:

Covid-19 salgını nedeniyle 2020 MSÜ Sınavı ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir. 13 Nisan-01 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı duyurulan MSÜ Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri ileri bir tarihe ertelenmiş olup, tercih tarihleri bilahare duyurulacaktır.