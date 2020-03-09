MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? MSÜ sınavı ne zaman?

Milli Savunma Üniversitesi'de eğitim almak isteyen adaylar MSÜ başvurularını tamamlayarak sınavı beklemeye başladı. 2020-2021 eğitim öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesi için Mart ayında 2020-MSÜ düzenlenecek. MSÜ sınavı ne zaman?

MSÜ 2020 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, MSÜ sınavı 29 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

MSÜ giriş yerleri henüz belli olmadı. Sınav yerlerinin sınavdan 7 ila 10 gün öncesine belli olması bekleniyor. Buna göre sınav yerleri tahmini olarak 18-19 Mart tarihinde yayınlanabilir.

MSÜ SINAVI KAÇ SORU? SÜRE NE KADAR?

Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Adaylara sınavda 135 dakika süre verilecek.

Sınav sonuçları, yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacak.