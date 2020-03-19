MSÜ sınavı ertelenecek mi? İşte ÖSYM Başkanı Aygün’ün 2020 MSÜ sınavı açıklaması…

29 Mart’ta yapılması planlanan MSÜ sınavına katılacak adaylar sınav tarihi değişecek mi merak ediyor. Corona virüsü tedbirleri kapsamında bazı sınavlar ertelenmesi ile birlikte MSÜ sınavının da ileri bir tarihte yapılacağı duyuruldu. İşte ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapılan MSÜ sınavı sınav erteleme açıklaması…

MSÜ SINAVI ERTELENDİ Mİ?

29 Mart'ta uygulanması planlanan 2020 MSÜ sınavının erteleneceği açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından MSÜ sınavının erteleneceğini paylaştı. Ancak sınavın hangi tarihe erteleneceğiyle ilgili bir bilgi verilmedi.

MSÜ SINAVI KAÇ SORU? SÜRE NE KADAR?

ınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Adaylara sınavda 135 dakika süre verilecek. Sınav sonuçları, yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacak.