MSÜ sınavı ertelenecek mi? ÖSYM Başkanı’ndan MSÜ yanıtı…

Milli Savunma Üniversitesi’de eğitim almak isteyen adaylar MSÜ sınavı ertelenecek mi, ertelenmeyecek mi bir süredir merak ediyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün merak edilen soruyu Twitter sayfasında yanıtladı.

MSÜ SINAVI ERTELENDİ Mİ?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın ertelendiğine dair ÖSYM’den henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter’de kendisine yöneltilen MSÜ hakkındaki soruya “Ertelenecek” şeklinde yanıtladı.

MSÜ SINAVI KAÇ SORU? SÜRE NE KADAR?

Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Adaylara sınavda 135 dakika süre verilecek.

Sınav sonuçları, yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacak.