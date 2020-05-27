MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ sınav yerleri açıklandı mı?

ÖSYM, MSÜ sınavının yeni tarihini belirledi. ÖSYM tarafından yayınlanan güncellenmiş sınav takviminde, birçok sınavın tarihi değişti. İşte Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci belirleme sınavı ile ilgili son gelişmeler…

MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 MSÜ sınavı tarihini duyurmuştu. Kabine Toplantısı sonrasında açıklama yapan Erdoğan, askeri öğrenci seçme sınavının 14 Haziran 2020 tarihinde yapılacağını söylemişti. ÖSYM de yeni açıkladığı güncellenmiş sınav takviminde MSÜ sınavının tarihini 14 Haziran olarak belirledi.

MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından MSÜ sınav yerleri henüz açıklanmadı. Ancak sınav tarihleri yapılacak olan sınavın 10 gün öncesinde açıklanıyor. Yani, MSÜ sınav yerlerinin 3 Haziran'da açıklanması beklemiyor.

MSÜ SINAVI KAÇ SORU? SÜRE NE KADAR?

Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Adaylara sınavda 135 dakika süre verilecek. Sınav sonuçları, yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacak.