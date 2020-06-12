MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta? MSÜ sınavında maske takmak zorunlu mu?

MSÜ sınavı tarihi yaklaşırken sınav giriş yerleri belli oldu. Sınava katılacak olan adaylar sınava girecekleri yer bilgilerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden öğrenebiliyor. ÖSYM paylaştığı video ile MSÜ için alınan önlemler anlattı. Peki MSÜ sınavı ne zaman?

2020-MSÜ SINAVA GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

14 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 04 Haziran 2020 tarihinde saat 16.00'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

MSÜ SINAVINDA MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Adayların maskelerini sınav salonlarındaki sıralarına oturana kadar takması gerekiyor. Sınav salonundaki sıraya oturmanın ardından maskeler çıkarılabiliyor.

2020 MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

14 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştireceğimiz 2020-MSÜ'ye girecek adaylarımıza başarılar dilerim. pic.twitter.com/XE957VlKAt — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) June 10, 2020

MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

MSÜ sınavı 14 Haziran 2020 tarihinde yapılacak, sınav saat 10:15'te başlayacak.