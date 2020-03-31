MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? Milli Savunma Üniversitesi sınavı ne kadar sürecek?

MSÜ sınavına girecek olan adaylar ne zaman sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM geçtiğimiz günlerde yayınladığı sınav takvimi ile MSÜ sınavı tarihini duyurdu. İşte MSÜ sınavı ne zaman yapılacak sorusunu yanıtı…

MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 14 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek. Zorlu sınav saat 10:15’te başlayacak.

MSÜ KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

Sınav günü saat 10.00'a kadar adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Adaylara sınavda 135 dakika süre verilecek.