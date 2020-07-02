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MSÜ sonuç tarihi… MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ sınavına giren öğrenciler, yayınlanan soru ve cevap bilgileriyle sınav sonuçlarını tahmin etmeye çalışıyor. Tüm yurt genelinde binlerce askeri öğrenci adayının katıldığı sınav sonrası sonuç tarihi de yaklaşıyor. Peki MSÜ sonuçları ÖSYM takvimine göre ne zaman açıklanacak?

08:53 -
Haberler Eğitim
MSÜ sonuç tarihi… MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

Askeri öğrenci adayları, şimdi sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediliyor. Subay veya astsubay olmak isteyen binlerce öğrenci, MSÜ sınavında ter döktü.

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre MSÜ sınav sonuçları 7 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.

MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sonuç tarihi…

MSÜ SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

14 Haziran 2020 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2020-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10’u erişime açıldı.

ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

MSÜ SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI EKRANI

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