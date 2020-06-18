MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sonuç tarihi…

Tüm yurt genelinde binlerce askeri öğrenci adayının katıldığı sınav sonrası, ÖSYM soru kitapçığını ve cevap anahtarını da yayına aldı. Sınava giren öğrenciler, yayınlanan bilgilerle sınav sonuçlarını tahmin etmeye çalışıyor. Peki sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre MSÜ sınav sonuçları 7 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.

MSÜ SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

14 Haziran 2020 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2020-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10'u erişime açıldı.

ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

MSÜ SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI EKRANI