MSÜ tercihleri için son gün! MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ sınavına girerek Türkiye’nin milli savunma kadrolarında yer almak isteyen öğrenciler MSÜ sınav sonuçlarının tam olarak ne zaman açıklanacağını merak ediyor. bin 272 adayın katılımıyla yapılan 2020-MSÜ sınavı adaylar tercihlerini gerçekleştiriyor. Peki, MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak belli mi?

MSÜ TERCİH SAYFASI

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihinde yapılan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2020-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, 01 -26 Haziran 2020 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir.

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre MSÜ sınav sonuçları 7 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.