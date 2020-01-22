Mülakat yerleri e-Devlet’ten açıklandı! Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgu erkanı…

Ön başvuruların tamamlanmasının ardından mülakat sınavı yapılacak ve KPSS puanları da göz önüne alınarak tercih yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerlerini açıkladı. Haberimizden nerede mülakata gireceğinizi öğrenebilirsiniz.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ SORGU EKRANI

SÖZLÜ SINAVDA NELER SORULUYOR?

Sözlü sınavda adaylar: eğitim bilimleri ve genel kültür; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.

Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, sınav merkezlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerince yürütülecektir. Sözlü sınava katılanların sınav puanları Sözlü Sınav Sonuç Ekranına işlenecek;

sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecektir. Sözlü sınav sonuçları http://www.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

SÖZLÜ SINAVLAR NE ZAMAN?

Sözlü sınavlar 5-22 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacak. Sonuçlar 25 Şubat'ta duyurulacak. Mart ayında tercihlerin alınmasının ardından 18 Mart'ta atama sonuçları açıklanacak.