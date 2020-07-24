Mülakatsız memur alımı başvuruları başladı… KPSS-2020/1 tercih işlemleri nasıl yapılır?

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “Değerli adaylarımız, KPSS-2020/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına tercih işlemlerini başlatıyoruz.” dedi. Kamu personeli olmak isteyen adayları heyecanlandıran açıklamanın ardından başvuru süreci merak konusu oldu. İşte ayrıntılar…

KPSS 2020/1 TERCİH EKRANI

ALIM ÖNCELİKLERİ NEYE GÖRE BELİRLENECEK?

Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadrolara yerleştirme yapılırken ÖSYM’ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

MÜLAKAT YOK

Merkezi yerleştirmede adayların mezuniyetine ve KPSS puanı ile özel şartlara bakılacak. KPSS puanına göre atamalar yapılacak. Bir kadro için başvuru yapan en yüksek KPSS puanlı aday tercihlerini yapacak. Tercihini yapan adaylar, atama sonrası bir mülakat aşamasına tabi tutulmayacak.