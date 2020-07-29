Nobel Ödüllü Türk Bilim İnsanı Prof. Dr. Aziz Sancar’dan üniversiteli olacak gençlere altın öğütler…

Türkiye şampiyonları da, düşük puan alanlar da üniversite tercihinde zorlanıyor.

Gençlere bu zor zamanlarında en güzel destek, 10 bin kilometre uzakta ABD'de de yaşayan Nobel Ödüllü Türk Bilim İnsanı Prof. Dr. Aziz Sancar'dan geldi.

Prof. Sancar gençlere şöyle seslendi;

“AZİZ AĞABEYİNİZİ DİNLEYİN”

* Türk Gençliğinin beni örnek alıp, fikirlerime kıymet vermesinden onur duyarım. Hayatımda, eğitime önem veren annemi ve tanıdığım en çalışkan insan babamı örnek aldım. Aziz Hocaları ve Aziz Ağabeyleri olarak gençlerimize sesleniyorum, lütfen dinleyin; Üst seviyede eğitim veren üniversiteleri

seçin.

* Türkiye'nin kalkınması için gözünüzü seveyim gençler, çok çalışın. Türkiye'nin geleceği için başımıza icat çıkarın. Kim ne derse desin? Günlük olaylar ve politikalarla hiç ilgilenmeyin.

* İlgilenseydim eğer ben de başaramazdım. Sınav kazanma başarınızı, üniversitede sürdürün. Çağın teknolojik imkanlarını icat çıkarmak için kullanın.

“İNSANLIK İÇİN ÖNEMLİSİNİZ”

* Seçeceğiniz üniversite ve oradaki başarı sadece sizin geleceğiniz değil aynı zamanda Türkiye'nin ve insanlığın geleceği için çok büyük önem taşıyor. Bunu unutmadan, tercih yapın. Üniversite kazanmak, başarı için yetmez. ‘Kazandım nasılsa okurum, biter' diye rahatlamayın

“ŞANSIM İSTANBUL TIP”

* Seçtiğiniz üniversite, uzun hayatınızın ilk adımı olacak. Çok iyi düşünüp, ilgi alanınızı belirleyin. İstanbul Tıp Fakültesi benim hayatta en büyük şansım. Okulumuzda, gerçekten bilim insanı Türk ve Alman, hocalarımız vardı. Bize, bilimi sevdirdiler.

“VATAN VE NAMUS BORCU”

* Türkiye için gece gündüz demeden çalışın. Bu, memlekete vatan ve namus borcunuzdur. Sadece konuşup, bir şeyler söyleyerek hiçbir şeyi değiştiremezsiniz.

* 40 yaşıma kadar günde 18 saat, şimdi de 12 saat çalışıyorum. Türkiye’de, Avrupa’da, ABD’de nerede olursanız olun, çalışanlar başaracak.

“ÜNİVERSİTEYİ İYİ SEÇİN”

* ABD’li profesör arkadaşım, çocuğunu İstanbul Tıp’a göndermek istiyor. Çünkü, ABD’de kilerden çok daha iyi olduğunu düşünüyor. Söyledikleri doğru. Tıp 2’nci sınıfta onlardan önce DNA’yı öğrenmiştik. Üniversiteyi iyi seçin. Kazanamayanlar üzülmeyin inatla çalışın başaracaksınız.

GENÇLERE VASİYETİM

* Hayalim, ABD’nin en işlek caddesinde Türk Bayrağı’nı dalgalandırmaktı. Türk Evi için eşim Prof. Dr. Gwen Sancar annesinden miras kalan 100 bin doları bağışladı, kurduk. Gençlere vasiyetim; Başarılarınızla Türk Bayrağı’nı dünyanın her yerinde dalgalandırın.

“BİLİMLE KALKINACAĞIZ”

* ABD, Avrupa, İngiltere ve Japonya seviyesinde olmamız için Türkiye’nin bilimle kalkınmaya ihtiyacı var. Gençler, bilime inanın, çok çalışın. Kendiniz için değil memleketimiz ve insanlığa hizmet için yapın. Türkiye’de bilime ciddi yatırımlar yapıldığını, biliyorum.

“BEN ZEKAYA İNANMIYORUM”

* Ben zekaya inanmıyorum, siz de inanmayın. Hepimizin aşağı yukarı zekası aynı ama zekasını kullanan üretiyor.

* Dahi olsanız bile kullanmadığınız zeka işe yaramaz. Başarının tek sırrı çok çalışmak. Bilim kolay bir iş değil. Hayatınızdan fedakarlık yapıp, az uyumayı göze alacaksınız.