Öğrenci dostu okul(!) olmasa ne yaparlardı?

Okuldaki 708 öğrenciden 240’ı halen 12’nci sınıfta okuyor. Öğrenciler, 20 Haziran'da AYT’ye girecek. Üniversiteli olmak için 2 milyon adayla yarışacaklar. Aynı hafta okulun da sınav koyması strese soktu. Okulun, “2. Dönem 2. Ortak Sınav Takvimi’ni Müdür Kadir Bolat onaylayıp EBA’ya girdi. Üniversite sınavından 4 gün önce lise sonlar dahil tüm öğrenciler Edebiyat ve Din Kültürü sınavına girecek. 8-16 Haziran'da ise 11 dersten okul sınavlarına alınacak.

BAKANA SESLENDİLER

Kağıthane Anadolu'nun velileri, “Üniversite sınavına yani AYT’ye 4 gün kala idare inat edip okul sınavlarını koydu. Sene başında, çocukları okulun hazırlık kursuna yazdırmadık. İdare şimdi hepimizi cezalandırıp müfredat sınavlarını daha geri bir tarihe çekmiyor. Mezun olacak, çocuklarımız için bu durum nedeniyle başka okul arıyoruz. Bakan Ziya Selçuk’tan yardım bekliyoruz” dedi.