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Öğretmenlerin il içi ve il dışı yer değiştirme başvuruları ne zaman? 2020 MEB yer değiştirme takvimi…

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde görevli olan öğretmenlerin, il içi ve il dışı yer değiştirme başvuru tarihleri yaklaşıyor. İl içi ve iller arası yer değiştirme başvurularının ardından ise atamalar yapılacak. İşte 2020 MEB öğretmenlerin yer değiştirme takvimi...

16:55 -
Haberler Eğitim
Öğretmenlerin il içi ve il dışı yer değiştirme başvuruları ne zaman? 2020 MEB yer değiştirme takvimi…

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kadrolarında çalışan öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirme başvuru takvimi yayınlandı. Buna göre il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuru işlemleri 20 Temmuz’da başlayacak. İşte MEB’in yayınladığı 2020 il içi ve iller arası mazerete bağlı yer değiştirme takvimi…

ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

MEB, bünyesinde çalışan öğretmenlerin isteğe bağlı ve zorunlu yer değiştirme takvimi belli oldu. Buna göre, öğretmenlerin isteğe bağlı il içi yer değiştirme başvuruları 20-27 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınacak. Atamalar ise 28 Temmuz'da yapılacak. Görevden ayrılma işlemleri 4 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla yapılacaktır.

Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları ise 6-10 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak. Atamalar 11 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Görevden ayrılma işlemleri 12 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla yapılacaktır.

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri şu şekilde;

1. Aşama

Başvurular : 12 Ağustos 2020-17 Ağustos 2020

2. Aşama

Tercihler : 20 Ağustos 2020-24 Ağustos 2020

Atamalar : 25 Ağustos 2020

Görevden ayrılma işlemleri 26 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla yapılacaktır.

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