Okuduğunu anlayan kazanacak

YKS’ de son 5 yıldır Türkçe sorularında doğru çözme ortalaması 40 soru üzerinden ortalama 14,6’ya kadar geriledi. Türkçe ve Edebiyatta adayların doğru cevap sayısını arttırabilmek için Uzman Eğitimci Onur Soğuk önemli ipuçları verdi.

TÜRKÇE’DE NE YAPMALI?

*Türkçe testi, TYT'nin en önemli testi. Türkçe’yi iyi geçiren öğrencinin sınavı iyi geçiyor. Tam tersinde, sınav olumsuz etkileniyor.

*TYT Türkçe; anlam bilgisi (paragraf) ve dil bilgisi diye 2 bloktan oluşuyor. 40 sorunun yaklaşık 12'si dil bilgisi, 28'i anlam bilgisinden geliyor” “Sınavda, anlam kısmında başarının anahtarı paragraf sorularında. Kalan sürede adaylar her gün ortalama 20 paragraf sorusu çözmelidir.

*Sınavdan bir gün öncesine kadar böyle hazırlanan öğrencilerin başarısı artacak.” Dil bilgisinde konular birbirini tamamladığı için konu konu ilerle. Konu sonunda bol soru çözmekte yarar var.

Ses, yazım, noktalama, sözcükte yapı konu dörtlüsüne çok iyi çalışılmalı. AYT’de 12. sınıfın 2. dönem konularının dahil olmaması Edebiyatı neredeyse hiç etkilemeyecek.

SORU – CEVAP

1-EDEBİYATA NASIL ÇALIŞMALISINIZ?

“1980 sonrası deneme, söylev gibi son derece sınırlı bir kısımdan soru gelmeyecek. Öğrencilerimiz AYT edebiyatta hiçbir farklılık yokmuş gibi çalışmalarını sürdürmeli.”

2-EZBERLEMEK ETKİLER Mİ?

“Edebiyat ezber dersi değil. Her yazarı ve eseri ezberlemeye çalışmayın. Dönem özelliklerine ve şiir bilgisine odaklanın. Tek tek ağaçlar yerine ormanın geneline odaklanın, başarı artsın.”