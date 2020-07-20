Okul kayıtları ne zaman başlayacak? MEB ilkokul ve lise kayıtları tarihini açıkladı mı?

Yeni eğitim öğretim döneminde okula başlayacak olan öğrencilerin ve velilerin okula kayıt tarihleri gündeminde. Milli Eğitim Bakanlığı, 31 Ağustos tarihinde okulların tekrar açılacağını ve eğitimin başlayacağını açıklamıştı.

İLKOKUL VE LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

Okul öncesi eğitim ve ilkokul için kayıt tarihleri henüz açıklanmadı. Okul kayıtlarının Ağustos ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

Lise kayıtları için ise LGS sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sınav sonuçlarını 16 Temmuz’da ilan edecek. Daha sonrasında ise öğrenciler tercih işlemlerini yapacak ve kayıt olmaya hak kazandıkları okullara kayıtlarını yaptıracak.