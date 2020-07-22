Okul öncesi öğretmenliği puan ve kontenjanları 2020

Okul öncesi öğretmenliği bölümü üniversite tercih sürecinde en çok merak edilen bölümler arasında yer alıyor. ÖSYM’nin yayınladığı listedeki puan ve kontenjanlar aracılığıyla okul öncesi öğretmenliği bölümü puan ve kontenjanları öğrenilebilir.

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PUAN VE KONTENJANLARI

Aşağıdaki link üzerinden ÖSYM'nin güncel puan listesine ulaşabilir ve kontenjanları kontrol edebilirsiniz.

ÖSYM ÜNİVERSİTE PUAN VE KONTENJAN KILAVUZU

YKS BARAJ PUANI DEĞİŞTİ Mİ?

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT’de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.