Okul öncesi öğretmenliği taban puanları kaç? Okul öncesi öğretmenliği kontenjan ve başarı sıralaması…

ÖSYM, 28 Temmuz'da YKS sonuçlarını erişime açacak. Sınav puanlarını öğrenen öğrenciler, 6 Ağustos'tan itibaren üniversite tercihlerini yapmaya başlayacak. Okul öncesi öğretmenliği taban puanları ve kontenjan bilgileri haberimizde…

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİK TABAN PUANLARI

6 Ağustos'ta başlayacak YKS tercihleri öncesinde öğrenciler, hatasız tercih yapmak istiyor. YÖK Atlas tercih robotu, üniversite adaylarına tercihlerinde yol gösteriyor. Öğrenciler, YÖK Atlas tercih robotu ile, geçtiğimiz yılların üniversite taban puanlarını ve kontenjanlarını görebiliyor.

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI EKRANI



YKS HANGİ BÖLÜM KAÇ ÖĞRENCİ ALACAK?

Bu yıl ise örgün programlar için (uzaktan öğretim dahil, okul birincisi kontenjanları hariç olmak üzere) belirlenen toplam kontenjan 845 bin 909 oldu.

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) örgün programlarda:

Devlet üniversitelerinde okul birincisi kontenjanları hariç 282 bin 402 ön lisans, 345 bin 997 lisans, 23 bin 486 özel yetenek olmak üzere toplam 651 bin 885 kontenjan ayrıldı. Vakıf yükseköğretim kurumlarında 76 bin 268 ön lisans, 87 bin 838 lisans, 4 bin 44 özel yetenek olmak üzere toplam 168 bin 150, KKTC ve diğer üniversitelerde 3 bin 643 ön lisans, 11 bin 211 lisans, 294 özel yetenek olmak üzere toplam 15 bin 148 kontenjan verildi.

Devlet Üniversitelerinde örgün programların kontenjanları geçen seneye göre aynı düzeyde kalmış iken vakıf üniversitelerinde kontenjanlar kayda değer bir oranda artmıştır.

Buna göre; örgün programlarda ön lisansta 362 bin 313, lisansta 445 bin 246, özel yetenekte 27 bin 824 olmak üzere toplamda 835 bin 383 kontenjan bulunmaktadır.