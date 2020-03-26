Okul tatili uzatıldı! Okullar ne zaman açılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yaptığı ortak açıklamada okul tatilinin 30 Nisan'a kadar uzatıldığını duyurdu. 23 Mart'ta başlayan ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yapılan uzaktan eğitim sistemi 30 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecek. Öğrenciler online olarak eğitimlerini EBA ve TRT EBA Tv üzerinden almayı sürdürecek.

TATİL 30 NİSAN'A KADAR UZATILDI

Bakan Ziya Selçuk ise şu ifadeleri kullandı:

* Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüştük.

* Uzaktan eğitme başlandı. Bu hafta test haftasıydı. Önümüzdeki hafta eğitime devam edeceğiz. Telafinin ne zaman nasıl olacağı bilim kurulunun kararlarıyla doğrudan ilgili.

* Eğitime verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı.

* Ücretli öğretmenlerle ilgili mevcut mevzuat, derse giren öğretmenlerimizin ücretini alması konusunda.

* Bizim telafi eğitimi olarak hazırlıklarını sürdürdüğümüz bütün eğitim çalışmalarında her türlü senaryoya açığız.

* Bu süre içinde de derslere ücretli öğretmenlerimizin girmesi söz konusu olacak. Bu konuyla ilgili gerekli çalışmalar devam ediyor.

* Bu sınavlar konusu başından beri gündemimizde. DGS'nin nasıl yapılacağına ilişkin 3 senaryomuz var.

* Genel olarak sınavların ertelenmesi ya da ertelenmemesi bilimsel metodolojinin doğrultusunda belli olacak.

* Bunun kararını YÖK ve ÖSYM verir. Bu anlamda, bu iki kurumla da istişaremiz devam ediyor. Öğrencilerimizin sınav stresini en asgari düzeye indirecek tedbirleri alıyoruz.

* Uzaktan eğitimdeki konularla sınav olacaklarını açıklayarak bu stresi asgari düzeye indirmeye çalışıyoruz.

* Özel kurslar da kapalı olacak. Biz eğitimi telafi ederiz, biz bunu telafi ederiz. Ama hastalığı telafi edemeyiz, konu bütün çocuklarımızın sağlığı.

* Meslek liselerimiz birçok kalemde maske gibi malzemelerin üretimini yapıyor. Çocuklarımıza verdiğimiz mesajlara biraz daha dikkat edersek, biz bu süreci atlatırız.