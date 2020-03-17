Okul tatili uzayacak mı? Okullar ne zaman açılacak?

16 Mart'ta tatil edilen okulların 30 Mart 2020 tarihinde açılması kararlaştırıldı ama Türkiye'de artan vakalar sebebiyle tatilin uzama ihtimali öğrenciler ve veliler tarafından konuşulmaya başlandı. Peki corona virüsü nedeniyle ilan edilen tatil uzayacak mı?

OKUL TATİLİ UZAYACAK MI?

Okul tatili uzayacak mı sorusu için resmi bir açıklama yapılmadı. Okullar 23 Mart’tan itibaren online eğitim sürecine başlayacak.

Türkiye'nin, Milli Eğitim Bakanlığının ücretsiz olarak sunduğu uzaktan öğrenme sitemi ile de model ülke olmaya hazırlandığını belirten Selçuk, “İki haftalık tatilde öğrencilerimizin ilk bir haftayı evlerinde dinlenerek geçirmelerini rica ediyoruz. 23 Mart Pazartesi gününden itibaren sunacağımız alternatifler üzerinden de evdeki uzaktan eğitim süreçleri başlayacaktır” dedi.

UZAKTAN EĞİTİM NEDİR?

Uzaktan Eğitim ; zamandan ve mekandan tamamen bağımsız bir şekilde öğrencinin okula gitme zorunluluğu olmaksızın mevcut var olan bilgisayar teknolojileri veya televizyon vasıtası ile tamamen sanal ortamda canlı, görüntülü, sesli olarak derslerin işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar izleyebileceği ve görüntüleyebileceği, günümüz şartlarında eğitim ve öğretimin hızla bilgisayar ortamında geçtiği akılcı, çağdaş, yenilikçi bir eğitim sistemidir.