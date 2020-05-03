Okullar 1 Haziran’da mı açılacak? Okulların açılış tarihi belli mi?

Okulların kapatılmasıyla ilgili kararlar Milli Eğitim Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu ve İçişleri Bakanlığı çalışmaları sonucunda Cumhurbaşkanlığı kararı ile 31 Mayıs 2020 tarihine kadar kapatılmıştı. Bu gelişmenin ardından binlerce veli ve öğrenci okulların 1 Haziran’da mı açılacağı sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Okulların açılış tarihi hakkında yapılan en son resmi açıklamaları haberimizden görebilirsiniz. İşte okulların açılış tarihiyle ilgili bilgiler…

OKULLAR 1 HAZİRAN’DA MI AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların ne zaman açılacağına kararı Bilim Kurulu tavsiyeleri sonrası vereceklerini yeniden hatırlattı ve okulların 31 Mayıs’a kadar açık olmayacağını söyledi. Bakan Selçuk; ‘Salgının başladığı tarihten itibaren uzaktan eğitime geçmenin faydalarını da görüyoruz. Uzaktan eğitim şu anda elimizdeki tek seçenek. Uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır.” dedi. 31 Mayıs’a kadar bu süreç devam edecek. Sadece eğitimden bahsetmiyoruz ekonomide, turizmde normalleşme bunu bütün olarak görmek lazım. Okullarımızın bir an önce açılmasını temenni ediyoruz. Her şey normal sürerse okulları 1 Haziran’da açarız. Bütün toplumun bilgisi dahilinde bakanlıklarla aramızdaki iletişim çalışmalar hep bir yere bağlanıyor.



“UZAKTAN EĞİTİM 31 MAYIS'A KADAR SÜRECEK”

Türkiye’de Avrupa’nın birçok ülkesinin nüfusundan daha fazla sayıda öğrenci olduğuna işaret eden Bakan Selçuk, alınan tüm kararların birçok hane halkını doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendirdiğini söyledi. Bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Kabine toplantısında ortaya çıkan görüşler çerçevesinde Uzaktan Eğitimin 31 Mayıs’a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır.