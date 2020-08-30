Okullar açılacak mı, ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Milyonlarca öğrenci için yeni eğitim yılı yarın (31 Ağustos) resmen başlıyor. Uzaktan eğitim şekilnde başlayacak 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı, 21 Eylül tarihine kadar devam edecek. Yüz yüze eğitime ise 21 Eylül’de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda kademeli olarak başlanması planlanıyor. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamalar haberimizde…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB'in yayımladığı genelgeye göre, okulların açılış tarihi 31 Ağustos 2020 tarihi olarak belirlendi. Okulların kapanış tarihi ise 18 Haziran 2021.

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

21 EYLÜL'DE YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK MI?

Kuşkusuz milyonlarca öğrenci ve ailelerinin cevabını beklediği soru; “21 Eylül'de okullar yüz yüze eğitime açılacak mı?” Basın toplantısında bu soruya yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şunları aktardı:

* Net ve belirlenmiş bir cevabının aylar öncesinden olamayacağı, sürekli bir değerlendirmeye muhatap olması gerektiği söyleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın tek başına karar alıp da söylemesi, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde alınabilecek bir karar olmasından dolayı mümkün değil.

* Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocukların yüz yüze eğitim almasını tabii ki çok istiyoruz ama salgının seyrine ilişkin sayılar yayınlanıyor.

* Salgının seyrinin nasıl gittiğine ilişkin olarak okulların ne şekilde, hangi sınıflarda açılacağının çok net olarak Bilim Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda yapılması söz konusu.

* Bütün halkımız şunu bilsin hiçbir çocuğumuzu ya da öğretmenimizi riske atan bir karara imza atmayız ve bunun gereği neyse bunu yaparız. Bizim ödevimiz ortaya çıkabilecek eksiklikleri tamamlamaktır.

* Sağlık Bakanlığımız ‘okulların tamamının açılmasında sakınca yoktur' derse biz tabii ki açarız. Biz belirli sınıflarda 21 Eylül'de yüz yüze eğitimi başlatacağız.



UZAKTAN EĞİTİM NASIL OLACAK?

İşte Bakan Selçuk'un konuşmalarından satır başları

* Hazırlıklarımız konusunda aylardır çalışıyoruz, hep belirttiğimiz gibi hangi senaryo olursa olsun bu tedbirleri almak gerekiyor diye. Şimdi bir burukluk var elbette ama bildiğiniz gibi bu bütün dünyada ortaya çıkan bir durum.

* Türkiye'nin de bu bağlamda her gün belli başlı ülkeleri izleyerek tedbirler noktasında gereğini yaptığını sizlerle paylaşıyoruz.

* Uzaktan eğitim nasıl olacak bu önemli bir soru. Bu soruya verdiğimiz cevap aslında çok net. Şu anda bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sağlık koşulları nedeniyle uzaktan eğitimin ayrı bir yeri olduğunu düşünüyoruz.

“KISA SÜREDE TV KANALLARI AÇTIK”

Çok kısa sürede TV kanalları açtık. 3 bin 358 ders çekimi yaptık. 20 dakikalık bir dersin toplam yapılma süreci yaklaşık 5 gün sürüyor. Üst üste konulduğunda kaç yıl olduğunu siz düşünün.

* Sadece televizyonla yetinmedik. Yapay zeka temelli eğitim olan EBA, öğrencinin ilgisini, seviyesini ölçen, bölüm tavsiyesinde bulunan diyebilen bir zeka. 1 milyon öğrenci varsa 1 milyon ayrı sınav yapan bir sistem.

ÖĞRETMENLER İÇİN ÖNEMLİ BİR DÖNEM

* Öğretmenler için de çok önemli bir dönem. Bir öğretmenin 20 senede bir karşılaşacağı bir durumla haftada bir karşılaşmaya evrildi.

* Öğrencileri motive etme konusunda, rehberlik hizmetleri konusunda yüzlerce konuda öğretmenimiz talep ettiği eğitimi alma imkanına kavuştu. Canlı sınıflar yaptık. Dünyada canlı sınıf yapabilen ülke sayısı üçü dördü geçmiyor

* Uzaktan eğitimi anlık olarak ölçüyoruz. Her an ölçüyoruz. Bu değişimlere bakma imkanımız oluyor. Tıklanma sayısı ve sürdürülebilir şekilde bunun gerçekleşmesinin önemli olduğunu söyleyebilirim.

* İndirme sayıları, hangi cihazlardan indirme olmuş, bu kadar ayrıntıya kadar bilip takip edebiliyoruz. İnternet paketi olmayan çocuklarımıza destek olmak, operatörlerden haber geldi. Çocuklarımızın kotaları iki katına çıkartılıyor. Fırsat adaletine yönelik başka çalışmalarımız da var.

LİSE ÖĞRENCİLERİNE ULUSLARARASI SERTİFİKA

* Öğrencilerle de görüşme yaptık. Velilerle toplandık, özel eğitime ihtiyacı olan çocukların velilerini davet ettik. 496 bin öğretmenimize eğitim verdik.

* Öğretmenlerimiz ihtiyaç hasıl olduğu için talepkar oldular. Dijital beceri eğitimine binlerce talep geliyor. Artık kişiye özel eğitim verebiliyoruz.

* Dünyadaki büyük kuruluşların gönüllü desteği oldu. Yüz binlerce öğretmenimizin dijital beceri eğitimi alması, sertifika almalarını sağlıyoruz. 5 binden fazla lise öğrencimiz uluslar arası geçerliliği olan sertifikalar aldılar.

* Kamuda ilk kez robotların kullanıldığı bir sistem kurduk. Herkesin sorusunu anlık yanıtlayabilen robotlar. Sürekli öğreniyorlar ve daha geniş cevaplar veriyorlar.

İNTERNET ERİŞİMİ OLMAYAN ÇOCUKLARA KİTAP

* İnternete erişimde bulunduğu yer nedeniyle, mezralar, yaylalarda çocuklarımızın erişiminde sorun var. 16 milyon çocuğun erişimiyle alakalı problem görünmüyor ama yaklaşık 1 buçuk milyon çocuğun erişim sorunu var, bunu biliyoruz.

* O çocukları EBA'da göremiyoruz. Bu çocuklara nasıl erişeceğiz? Her bir çocuğumuza 17 kitaptan oluşan bir set veriyoruz. Köy okullarındaki, mezralardaki çocuklarımıza veriyoruz. 5 bin 200 destek noktası kuruyoruz. Bu noktaları önümüzdeki haftadan itibaren her yerde görebilirsiniz.

* Okuyan Balık diye bir site kurduk. Çocukların okumasını teşvik edecek. Podcast oluşturduk. Tüm uzaktan eğitim çalışmalarıyla ilgili neye ihtiyaç varsa uzaktanegitim.meb.gov.tr'den ulaşılabilir.

* 31 Ağustos için şuan elimizdeki en iyi seçenek uzaktan eğitim. Bu nedenle uzaktan eğitimin hakkını sonuna kadar vermek istiyoruz.

* Avrupa'nın bir çok ülkesinde yüz yüze eğitim başladı ancak bizim bu süreçte kendimize özel kendi riskimize özgü hesaplamalarımız var. Elbette yüz yüze eğitim çok daha etkili bir sistem ama şu an uzaktan eğitim bizim için çok daha kıymetli.