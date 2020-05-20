Okullar kapandı mı? Okullar ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında eğitim öğretim sürecine ilişkin milyonlarca öğrenci ve velinin beklediği duyuruları yaptı. Okulların yazın açılıp açılmayacağını merak eden öğrenciler ve velilerin beklediği sorular cevap buldu. İşte okulların açılacağı tarih ve ayrıntılar…

YAZIN OKULLAR AÇILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milyonlarca öğrenci ve aileleri ile eğitimcilerin merakla beklediği açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, 13 Mart'ta kapanan okulların bu yıl fiili olarak eğitim-öğretim dönemine tekrar açılmayacağını açıkladı.