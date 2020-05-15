Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Okullar ne zaman açılacak? 1 Haziran’da okullar açılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan açıklama…

Türkiye’de corona virüsü ile birlikte okullarda eğitim uzaktan yapılmaya başlanmıştı. Okulların kapalı olduğu bu süreçte öğrenciler eğitimlerini EBA TV ile online olarak uzaktan yapabiliyor. Bu kapsamda milyonlarca öğrenci ve öğrenci velisinin merak ettiği soru ise okulların ne zaman açılacağı… Peki, okullar ne zaman açılacak? Okullar 1 Haziran’da açılacak mı? İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yaptığı son açıklama…

12:09 -
Haberler Eğitim
Okullar ne zaman açılacak? 1 Haziran’da okullar açılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan açıklama…

Türkiye'de corona virüsü görülmeye başlandığı Mart ayından bu yana okullar kapatılmış durumda. Corona virüsü sonra bazı normalleşme adımları atılmış olsa da okulların açılacağı tarih hakkında bir bilgilendirme yapılmadı. İşte okulların açılacağı tarih hakkında merak edilenler…

OKULLAR 1 HAZİRAN'DA AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Okullar ne zaman açılacak sorusunun şu an tek cevabı var” diyerek, şu açıklamayı yaptı:

“Okulların açılması demek 18 milyon öğrencinin ve 1 milyon öğretmenin evden çıkması, sonra her birinin yeniden ailesiyle buluşması demek. Bu bir toplum sağlığı meselesidir ve bilimsel verilerle hareket etmek ön koşuldur. Her tarih için hazırlığımız tamam. Okullar ne zaman açılacak sorusunun şu an tek cevabı var: Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda, en güvenli şekilde açılacak. Bu tarihi ve uygulama şeklini de bize bilimsel veriler söyleyecek.”

Corona EBA Milli Eğitim Bakanı öğrenci Türkiye tweet Twitter uygulama
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more