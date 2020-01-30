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Okullar ne zaman açılacak? 15 tatilde son günler… 2. ara tatil ne zaman?

Öğrencilerin dinlenme fırsatı buldukları yarıyıl tatilinin sonu yaklaştı. 15 tatilde kimi ikinci döneme hazırlanarak, kimi dinlenerek tatili değerlendirirken hem veliler hem de öğrenciler okullar ne zaman açılacak merak ediyor. Peki sömestr ne zaman bitecek? İşte ikinci ara tatil tarihi...

10:06 -
Haberler Eğitim
Okullar ne zaman açılacak? 15 tatilde son günler… 2. ara tatil ne zaman?

Veliler ve öğrenciler İkinci ara tatil ne zaman sorusuna yanıt aramaya başladı. Öğrenciler ikinci ara tatil öncesinde, geçtiğimiz haftalarda sömestr olarak bilinen 15 tatile girerek bu yeni eğitim yılının ilk karnesini aldılar. Peki 15 tatil ne zaman bitecek ve ikinci dönem ne zaman başlayacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020'de son dönem başlayacak.

15 tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılıyor? İşte tarih…

MEB SINAV TAKVİMİ

MEB sınav takvimi içerisinde; LGS sınavı, bursluluk sınavı, AÖL sınavı, ehliyet sınavları bulunuyor. Yılın farklı zamanlarında düzenlenen bu sınavlar için kendi çalışma takviminizi oluşturmak istiyorsanız mutlaka tarihleri MEB açıkladı anda öğrenmeye çalışın. MEB'in sınav takvimine Ulaşmak için aşağıdaki bağlantı linklerini kullanabilirsiniz…

MEB SINAV DUYURU SAYFASI

MEB 2019 YILI SINAV UYGULAMA TAKVİMİ

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