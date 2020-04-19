Okullar ne zaman açılacak? 2020 yaz tatilinde okul var mı?

Tüm dünyada etkili olan corona virüsü ülkemizde de eğitimde aksamalara nedne oldu. Uzaktan eğitim sürecine girilmesi sonrasında öğrenciler okulların ne zaman açılacağını merak etmeye başladı. Özellikle de son günlerde yaz tatilinde okul var mı? sorusu araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk merak edilen bu sorular ardından açıklamalarda bulundu. İşte ‘Okullar ne zaman açılacak?’ ve ‘Yaz tatilinde eğitim devam edecek mi?’ gibi soruların yanıtları…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? YAZ TATİLİNDE OKUL VAR MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Yaz tatilinde eğitim öğretim yapılmasını biz en son ihtimal olarak görüyoruz. Sadece tedbir amaçlı planlamalarımızı yapıyoruz. Yoksa bizim yaz aylarında ders yapmak ya da okulları tümüyle açmak gibi bir derdimiz yok. Biz çocuklarımızın yazın dinlenmesini de önemsiyoruz. O yüzden de bu tatil konusundaki endişelere hiç gerek yok diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

“Telafi eğitimler ne zaman başlayacak, neyi kapsayacak?” sorusunu Bakan Selçuk, “Okullarda görmediğimiz müfredatı kapsayacak. Yoksa özel bir müfredat hazırlamak ya da müfredatı değiştirmek gibi bir derdimiz yok. Bu tamamen, önümüzdeki günlerde virüs seyrine bağlı olarak değişecek.” diye yanıtladı.

Koşulların her gün değiştiğini vurgulayan Selçuk, bu nedenle okulların ne zaman açılacağına ilişkin kesin bir şey söyleyemediklerini belirtti. Bakan Selçuk, “Telafi eğitimi şu andaki durumun devam etmesi ya da etmemesine bağlı olarak değişir. Diyelim ki 30 Nisan’dan sonra okullar açıldı, o zaman telafi eğitimin süresi ve içeriği değişir. Mesela, diyelim ki açılmadı, ona göre değişir. ” dedi.

“Bu dönem sınıf geçme nasıl olacak?” sorusuna Selçuk, “Biz, bir karar vereceksek bunu muhakkak çocuklarımızın lehine veririz.” yanıtını verdi.

“Yazılılar ne olacak?” sorusu üzerine Bakan Selçuk, “Mevcut durum devam ettiğinde, ilk dönemde yapılan yazılı sınavları baz olarak alacağız ve bu şekilde değerlendirmiş olacağız.” diye konuştu.