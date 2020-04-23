Okullar ne zaman açılacak? 30 Nisan’da okullar açılır mı? Bakan Selçuk açıkladı…

Corona virüsü sebebiyle Türkiye’de eğitim sekteye uğramış durumda. Okulların kapanması sonrası öğrenciler eğitimini online olarak evlerde alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimde corona virüsü tedbirleri hakkında açıklamalarda bulundu.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 30 NİSAN’DA OKULLAR AÇILIR MI?

Canlı yayında açıklama yapan Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı:

“Okullar sağlık sorunları giderildiği için ‘okullar açılsın' deseler biz buna hazırız. Biz kararlarımızı alırken tek noktadan bakmıyoruz.”

“Yaz ayları için bir planlamamız yok. Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Yeni eğitim takvimi için çalışmalarımız hazır. Okulların açılmasıyla ilgili eylül-ekim ayları daha ağır basıyor. Bilim Kurulu'nun tavsiyesiyle hareket edeceğiz. Net tarih yok.”

TELAFİ EĞİTİM NASIL OLACAK?

Uzmanlar, telafi eğitiminin kaybedilen okul zamanının hızlandırılmış ve tamamlayıcı bir eğitim olduğunun altını çizerek, telafi eğitiminin okulların kapalı kaldığı iş günü kadar yapılamayacağına işaret ediyor.

Bu eğitimlerin verilmemesi durumunda, öğrenmede unutmanın katlanarak artacağından hareketle eğitim uzmanları, öğrencilerin telafi edilemez bilişsel, duygusal kayıplar yaşamaması gerekli olduğu düşünülüyor.

Bakan Selçuk, “TBMM’de kabul edilen ‘Telafi eğitimi düzenlemesi’ kısmi ve hızlandırılmış bir ‘telafi’ sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir. Çocuklarımızın yaz tatilini doyasıya yaşamasını ümit ediyoruz.” açıklamasını yaptı.