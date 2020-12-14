Okullar ne zaman açılacak, 4 Ocak’ta açılacak mı?

Son aylarda artan corona vakaları eğitimi de etkiledi. Geçtiğimiz haftalarda alınan tedbirler kapsamında okullardaki eğitim-öğretimin yıl sonuna kadar online olarak sürdürülmesi kararı alınmıştı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullar hakkında şu ifadeleri kullandı:

* Ülkemizdeki salgının seyri konusunda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri neticesinde alınmış olan karar ile 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin ardından, 23 Kasım Pazartesi gününden itibaren TRT EBA, EBA platformu ve canlı sınıf uygulamaları, basılı ve dijital yardımcı kaynaklarla 4 Ocak 2021'e kadar uzaktan eğitim sürecini başlattık. Önümüzdeki tüm konular salgın sürecinin seyrine göre değerlendirilecek ve ayrıca duyurulacaktır.

* Bir an önce yüz yüze eğitim için şartların olgunlaşmasını beklediğimizi ifade etmek isterim. Uzaktan eğitimin ana mecrası olan TRT EBA ilkokul, ortaokul ve lise televizyon kanalları için ders ve etkinlik çekimlerimize devam ediyoruz. Kanallardaki tüm ders yayınlarımız günde üç kez tekrar ediliyor. Dersleri kaçıran öğrenciler için ders videoları hem EBA internet portalına hem de TRT İzle platformuna yükleniyor.

23 KASIM’DA BAŞLAYACAKTI

Corona virüsü salgını sonrası ara verilen yüz yüze eğitim süreci 21 Eylül’de yeniden kademeli olarak başlamıştı.

16 Kasım’da ara tatile giren okulların 23 Kasım’da yeniden açılması planlanıyordu.