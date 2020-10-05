Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk tarih verdi!

Pandemi nedeniyle eğitimde yaşanan aksaklıkların ardından, süreç hızlandı ve yüz yüze eğitimin kapsamı genişledi. 2, 3, 4. sınıflar ile sınava hazırlanan 8 ve 12 sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başlayacak. İlkokul öğrencileri haftada 2 gün yüz yüze eğitim alacak ve veliler sorumluluğu aldığına dair taahhütname imzalayacak.

BAKAN SELÇUK OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİNİ DUYURDU

Okullarımızda daha çok öğrencimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz. Tüm öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak dileğimiz.#okullaracılıyor — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) October 5, 2020

YÜZ YÜZE EĞİTİM 12 EKİM’DE BAŞLAYACAK

*Sınıf mevcutları yüz yüze eğitim için bölünerek, azaltılacak. Farklı gün ve saatlerde yüz yüze eğitim almaları üzerinde durduğu öğrenildi. Derslerin, okulların velilerden alacağı, çocuğunun okula gitmesini kabul ettiğini gösterir, taahhütname yani onay evraklarının okullarca en geç 9 Ekim Cuma gününe kadar toplanılması ve derslerin de en geç 12 Ekim’de başlatılacağı yönünde çalışma yapıldığı öğrenildi. Veli onayları toplandıktan ve yeni sisteme göre kısmi yüz yüze ve kısmi online yapılacak ders programından sonra okullarda eğitim başlayacak.

ORTAOKUL VE LİSEDE ARA SINIFLAR KAPALI

*Yine aynı şekilde 2020-2021 eğitim öğretim yılı itibarıyla 2 bin 820 Anadolu Lisesi, 316 fen lisesi ve 92 sosyal bilimler lisesi olmak üzere Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı toplam 3 bin 228 okulda ise 9. sınıflar, 10. sınıflar ve 11. sınıflarda yüz yüze eğitim şu aşamada planlanmıyor.