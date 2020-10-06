Okullar ne zaman açılacak? Bakan Ziya Selçuk tarih verdi!

İlkokul ve okul öncesi sınıfı öğrencilerinin okula başlamasının ardından 2, 3, 4'üncü sınıflar 8'inci ve 12'nci sınıflar için de tarih belirlendi. Geçtiğimiz haftalarda yüz yüze eğitime geçişte vaka sayısının seyrine göre karar verileceğini duyuran Ziya Selçuk sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 12 Ekim Pazartesi günü tüm ilkokul, köy okulları, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklar için okulların açılacağını duyurdu.

OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİNİ ZİYA SELÇUK DUYURDU

Okullarımızda daha çok öğrencimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz. Tüm öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak dileğimiz.#okullaracılıyor — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) October 5, 2020

İLK ARA TATİL BEKLENMEYECEK

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre; 2020-2021 eğitim öğretim yılı bitmeden önce hatta en geç birinci dönem birinci ara tatilinden bile önce ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim de tüm sınıflar kademeli olarak kısmen yüz yüze ve kısmen uzaktan olmak üzere eğitime açılmak isteniyor.

Onlarda da yine veli onayı alınacak ve dersleri yüz yüze almak istemeyenler, okula gitmese de devamsız sayılmayacak.

İŞTE VELİLERİN ÇOK MERAK ETTİĞİ O SORULARIN CEVAPLARIYLA İLGİLİ SÖZCÜ'NÜN EDİNDİĞİ BİLGİLER ŞÖYLE;

*Okul öncesi ve ilkokul 1’inci sınıflarda 21 Eylül’de haftada 1 gün uyum eğitimi ile başlayan ve sonraki hafta 2 güne çıkarılan eğitime şimdi dahil olan ilkokul 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencileri de haftada 2 gün yüz yüze eğitim alacaklar.

*İlkokullarda okul öncesi ve birinci sınıflarda olduğu gibi Covid-19 salgını nedeniyle 2, 3 ve 4’üncü sınıf öğrencileri için de velilerinin sorumluluğu aldığını gösterir bir taahhütname imzalaması istenecek.

*Okul Öncesi ve 1’inci sınıflarda velilerin yüzde 70’i bunu kabul ederken, risk nedeniyle yüzde 30’u yani yaklaşık 400 bini okula göndermemeyi seçmişti. Okula geden ya da gitmeyen hiçbir çocuğun eğitimden geri kalmaması için gidemeyenler için de uzaktan eğitime takibi sağlanacak. Okula gitsin veya gitmesin tüm kademeler de öğrenciler, okula gitmemiş sayılıp, sınıf tekrarı gibi bir duruma düşürülmeyecek. Ancak uzaktan eğitimde yine öğrencilerin derslere katılımıyla ilgili takip yapılacak.

*Veliler çocuklarını okula göndermek istemezler ise öğrenci tüm derslerini uzaktan eğitimle alacak ve okula devamsız öğrenci sayılmayacak. Velisi kabul eden öğrenciler ise haftada 2 gün okula gelecek.

DERSLER 12 EKİM’DE BAŞLAYACAK

*Sınıf mevcutları yüz yüze eğitim için bölünerek, azaltılacak. Farklı gün ve saatlerde yüz yüze eğitim almaları üzerinde durduğu öğrenildi. Derslerin, okulların velilerden alacağı, çocuğunun okula gitmesini kabul ettiğini gösterir, taahhütname yani onay evraklarının okullarca en geç 9 Ekim Cuma gününe kadar toplanılması ve derslerin de en geç 12 Ekim’de başlatılacağı yönünde çalışma yapıldığı öğrenildi. Veli onayları toplandıktan ve yeni sisteme göre kısmi yüz yüze ve kısmi online yapılacak ders programından sonra okullarda eğitim başlayacak.