Okullar ne zaman açılacak? Okul tatili uzatıldı mı?

Corona virüs nedeniyle 13 Mart tarihinden bu yana kapalı olan okulların 30 Nisan’da açılacağı açıklanmıştı. Ancak tarihin yaklaşmasına rağmen salgının devam etmesi ile birlikte veliler endişe duymaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların tatil olmasına ilişkin son yaptığı açıklamaları haberimizden görebilir, yeni gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 30 Nisan’da açılıp açılmayacağına ilişkin bir soru üzerine, konunun önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeniden masaya yatırılacağını ve kararın çok kısa bir zamanda kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.

Okulların hangi ayda açılırsa açılsın planlamaların hazır olduğunu dile getiren Ziya Selçuk, şöyle konuştu:

* Bizim için mayıs, haziran ayları çok önemli. Bilim Kurulu’nun tavsiyelerine bağlı olarak dünyadaki ve Türkiye’deki duruma bakarak mayıs, haziran aylarını değerlendirmek bizim açımızdan çok kritik. Diyelim ki bu tür bir durum söz konusu olmadı.

* O zaman bizim için temmuz ve ağustos ayları, daha çok tatil olarak değerlendirmek istediğimiz aylar. O nedenle ağırlıklı olarak mayıs, haziran aylarını çok önemsiyoruz.

* Bu senaryo gerçekleşmezse eylül ve ekim ayları bizim açımızdan çok kritik. Hem mayıs, haziran önemli, hem de eylül, ekim önemli. Bunların hepsi için gün gün, hafta hafta planlarımız hazır.

Bakan Selçuk, telafi eğitimlerini de mayıs-haziran ile eylül-ekim için daha ağırlıklı olarak düşündüklerini kaydetti.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıklama yapıp yapmayacağı ile ilgili bir açıklama ve tarih bulunmuyor. Toplantının tarihi belirsizliğini korurken, toplantı kararının yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

TELAFİ EĞİTİM NASIL OLACAK?

Uzmanlar, telafi eğitiminin kaybedilen okul zamanının hızlandırılmış ve tamamlayıcı bir eğitim olduğunun altını çizerek, telafi eğitiminin okulların kapalı kaldığı iş günü kadar yapılamayacağına işaret ediyor.