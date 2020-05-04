Okullar ne zaman açılacak? Okullar 1 Haziran’da mı açılacak? Bakan Selçuk’tan yeni açıklamalar…

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılışı hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Corona virüsü salgını nedeniyle eğitim uzaktan devam ederken, öğrenciler ve veliler okulların ne zaman açılacağını merak etmeye başladı. Bugün ise Bakan Ziya Selçuk okulların açılışına dair önemli açıklamalar yaptı. Peki okullar 1 Haziran’da mı açılacak? Okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okullar şu tarihte açılacak kararını bakanlık olarak alma durumunda değiliz. Bütün bakanlıklardan görüş alınarak bir karar alınacak. Biz 1 Haziran'da kademeli olarak açılmasını istiyoruz ama süreç dinamik.

Bizim 1 Haziran için birden fazla planımız var. İnşallah her şey yolunda gider 1 Haziran'da okulları açarız. Ya da kısmi bir açılmaya gidebiliriz. Önümüzdeki haftalarda şartlara bakacağız, ilgili kuruluşlarla bakacağız ve değerlendireceğiz.

Bir öğrencimiz, çocuğumuz devamsızlıktan kalmadıysa bir üst sınıfa geçecek fakat sorumlu olarak geçecek. Biz çocuğun lehine olan kararı vermekteyiz. Yasal olarak da düzenleme yapıldı.