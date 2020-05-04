Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Okullar ne zaman açılacak? Okullar 1 Haziran’da mı açılacak? Bakan Selçuk’tan yeni açıklamalar…

Okulların açılış tarihi hakkındaki açıklamalar yakından takip ediliyor. Milyonlarca öğrenci okulların kapalı olduğu bu günlerde eğitimlerine uzaktan online olarak devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün yaptığı açıklamalarda okulların açılışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Peki okullar ne zaman açılacak? 1 Haziran'da okullar açılır mı? İşte Bakan Selçuk'tan yapılan yeni açıklamalar...

22:00 -
Haberler Eğitim
Okullar ne zaman açılacak? Okullar 1 Haziran’da mı açılacak? Bakan Selçuk’tan yeni açıklamalar…

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılışı hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Corona virüsü salgını nedeniyle eğitim uzaktan devam ederken, öğrenciler ve veliler okulların ne zaman açılacağını merak etmeye başladı. Bugün ise Bakan Ziya Selçuk okulların açılışına dair önemli açıklamalar yaptı. Peki okullar 1 Haziran’da mı açılacak? Okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okullar şu tarihte açılacak kararını bakanlık olarak alma durumunda değiliz. Bütün bakanlıklardan görüş alınarak bir karar alınacak. Biz 1 Haziran'da kademeli olarak açılmasını istiyoruz ama süreç dinamik.

Bizim 1 Haziran için birden fazla planımız var. İnşallah her şey yolunda gider 1 Haziran'da okulları açarız. Ya da kısmi bir açılmaya gidebiliriz. Önümüzdeki haftalarda şartlara bakacağız, ilgili kuruluşlarla bakacağız ve değerlendireceğiz.

Bir öğrencimiz, çocuğumuz devamsızlıktan kalmadıysa bir üst sınıfa geçecek fakat sorumlu olarak geçecek. Biz çocuğun lehine olan kararı vermekteyiz. Yasal olarak da düzenleme yapıldı.

Corona Milli Eğitim Bakanı öğrenci
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more