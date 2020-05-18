Okullar ne zaman açılacak? Okullara verilen ara uzar mı?

Corona virüs nedeniyle 13 Mart tarihinden bu yana kapalı olan okulların ne zaman açılacağı hem veliler hem de öğretmenlerin başlıca merak ettiği konuların başında geliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde merak edilen konu hakkında açıklamalarda bulundu.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye’de Avrupa’nın birçok ülkesinin nüfusundan daha fazla sayıda öğrenci olduğuna işaret eden Bakan Selçuk, alınan tüm kararların birçok hane halkını doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendirdiğini söyledi. Bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Kabine toplantısında ortaya çıkan görüşler çerçevesinde Uzaktan Eğitimin 31 Mayıs’a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır.

Şu andaki açıklanan tarihlere göre uzaktan eğitim 31 Mayıs’ta sona erecek, ardından okullar açılacak.

ZİYA SELÇUK’TAN OKULLAR HAKKINDA AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Okullar ne zaman açılacak sorusunun şu an tek cevabı var” diyerek, şu açıklamayı yaptı:

“Okulların açılması demek 18 milyon öğrencinin ve 1 milyon öğretmenin evden çıkması, sonra her birinin yeniden ailesiyle buluşması demek. Bu bir toplum sağlığı meselesidir ve bilimsel verilerle hareket etmek ön koşuldur. Her tarih için hazırlığımız tamam. Okullar ne zaman açılacak sorusunun şu an tek cevabı var: Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda, en güvenli şekilde açılacak. Bu tarihi ve uygulama şeklini de bize bilimsel veriler söyleyecek.”