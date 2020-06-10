Okullar ne zaman açılacak? Okullarda eğitimin başlayacağı tarih belli mi?

Geçtğimiz haftalarda yapılan toplantılar sonrasında okulların bu dönem bir daha açılmayacağı bildirildi. Okullar bu sene uzaktan eğitimle bitecek ve gelecek aylarda yeni dönem başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır.” dedi.

UZAKTAN EĞİTİMİN BİTİŞ TARİHİ YAKLAŞIYOR

Kabine toplantısı sonrası alınan okulların bir daha açılmayacağı karar sonrasında öğrenciler ve öğrenci velileri uzaktan eğitimin akıbetini merak etmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklama yaptı ve uzaktan eğitimin 19 Haziran’a kadar devam edeceğini söyledi.