Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılış tarihi belli oldu mu?

Türkiye'de eğitim corona virüsü sebebiyle sekteye uğradı. Virüsün ülkemizde ilk görüldüğü mart ayında, okullar kapatılmış ve öğrenciler eğitimlerini TRT EBA TV üzerinden online olarak yapmaya başlamıştı. Haziran ayı itibariyle bu dönem okullarda eğitim sona erdi ve milyonlarca öğrenci karnelerini e-okul üzerinden aldı. Peki yeni dönemde okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullarda yeni dönemin her sene olduğu gibi yine eylül ayında başlaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır.” dedi.

MEB takvimine göre okulların 7 Eylül’de açılması bekleniyor.