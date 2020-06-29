Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılış tarihi belli oldu mu?

Türkiye’de corona virüsün ilk görüldüğü mart ayında okullar kapatılmış ve öğrenciler eğitimlerine EBA TV üzerinden devam etmişti. Haziran ayında karnelerini alan milyonlarca öğrenci, okulların yeni dönemde ne zaman açılacağını merak etmeye başladı. İşte okulların açılış tarihi…

10:40 -
Haberler Eğitim
Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılış tarihi belli oldu mu?

Türkiye'de eğitim corona virüsü sebebiyle sekteye uğradı. Virüsün ülkemizde ilk görüldüğü mart ayında, okullar kapatılmış ve öğrenciler eğitimlerini TRT EBA TV üzerinden online olarak yapmaya başlamıştı. Haziran ayı itibariyle bu dönem okullarda eğitim sona erdi ve milyonlarca öğrenci karnelerini e-okul üzerinden aldı. Peki yeni dönemde okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullarda yeni dönemin her sene olduğu gibi yine eylül ayında başlaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır.” dedi.

MEB takvimine göre okulların 7 Eylül’de açılması bekleniyor.

İLGİLİ HABEREBA yaz okulu dersleri ne zaman başlayacak?EBA yaz okulu dersleri ne zaman başlayacak?
Corona Cumhurbaşkanı e-okul EBA Haziran ayı meb Milli Eğitim Bakanlığı öğrenci okul TRT Türkiye
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more