Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılış tarihi belli oldu mu?

Türkiye'de corona virüsü sebebiyle okullar bu yıl erken kapanmak zorunda kalmış ancak uzaktan eğitimin devam etmesine karar verilmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telefi eğitimin ne zaman başlayacağını da açıkladı. İşte Türkiye'de eğitimin yol haritası…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır.” dedi.

TELAFİ EĞİTİMİ NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telefi eğitimi hakkında şunları söyledi;

Televizyondaki derslerin ne kadar faydası olmuş, EBA internet ve Akademik Destek’ten ne kadar faydalanılmış tüm bunların ölçümünü yaptıktan sonra eylül ayında yüz yüze eğitimin kaç hafta olacağı belirlenecek. Öğretmenlerimiz yoğunlaştırılmış bir şekilde telafi eğitimi verecekler. Bu telafiyi, Destekleme Yetiştirme Kurslarıyla yıl içinde de devam ettireceğiz.

UZAKTAN EĞİTİM BİTTİ Mİ?

Kabine toplantısı sonrası alınan okulların bir daha açılmayacağı kararu sonrasında öğrenciler ve öğrenci velileri uzaktan eğitimin akıbetini merak etmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklama yaptı ve uzaktan eğitimin 19 Haziran'a kadar devam edeceğini söyledi.