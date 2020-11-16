Okullar ne zaman açılacak, tatil ne zaman bitiyor?

Hem yüz yüze hem de uzaktan eğitimle devam eden 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilk ara tatili başladı. Geçtiğimiz yıl ilk kez uygulanan kararlarla öğrenciler Kasım ve Nisan aylarında ara tatile çıkıyor.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR, NE ZAMAN AÇILIYOR?

* Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020’de (Hafta sonu ile birlikte 9 gün),

* Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021’de,

* İkinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021’de yapılacak.

* 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

ARA TATİL İÇİN UZMANDAN TAVSİYELER

Ara tatilde öğrencilere ilk önce sağlıklarına dikkat etmelerini öneren Eğitim Öğretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nil Çiçek “Normalde tatillerde çocuklarımıza aile büyüklerini ziyaret etmelerini, akrabalar ve arkadaşlarla bol bol vakit geçirmelerini öneririz. Ama salgın döneminde olduğumuz için çocuklarımızın daha çok evde aileleriyle birlikte tatili geçirmelerini istiyoruz. Bunun yanı sıra dinlenmeli ve bağışıklık sistemlerini destekleyecek besinler tüketmeliler. Öğrencilerin uyku düzeni bozulmamalı, çünkü bir haftalık ara tatilden sonra yüz yüze eğitim tekrar başlayacak. Dolayısıyla uyku düzenini bozmak gece geç saatlerde yatmak, 1 hafta sonra okullar açıldığında uyum sorununa yol açabilir. Öğrenciler alışkanlıklarını yani günlük rutinlerini bozmamalı” diye konuştu.

ÖĞRENCİLERİN SEVİNMEDİKLERİ İLK TATİL

Öğrencilerin ilk kez tatile sevinemediklerini belirten Nil Çiçek “Çocuklar okullarını ve arkadaşlarını çok özledi. Yüz yüze eğitime başlamayan gruplar tatil olmasını istemiyor. Okula gelen öğrencilerimiz ise salgının daha fazla yayılmaması ve tamamen uzaktan eğitime geçilmemesi için maske ve temizlik kurallarına yetişkinlerden daha çok dikkat ediyor” dedi.

AİLELERLE BİRLİKTEK KONU TEKRARI YAPILMALI

Öğrencilerin ekransız bir hafta geçirmeleri gerektiğinin altını çizen Nil Çiçek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sekiz haftalık bir eğitim süreci geride kaldı ama bir yandan akademik çalışmalar da devam ediyor. Bu ara tatil öğrencilerin eksiklerini gidermesi için de bir fırsat. Özellikle sınav grupları konu tekrarları yapabilir. Bu dönem bir yandan yüz yüze bir yandan da uzaktan eğitim devam ettiği için çocuklarımıza ara tatilde ‘ekransız bir hafta' öneriyorum. Çünkü öğrenciler hem ders çalışmak için hem de boş vakitlerinde oyun oynamak için ekrana bakmak durumunda kaldı. Bu durum bazı yaş gruplarında kendini ifade etme becerileriyle ilgili problemlere yol açıyor. Bu nedenle bu bir hafta ekrandan uzak geçirilmeli. Konu tekrarı yapmak isteyenler kitaplardan destek alabilir. Hatta çalıştıkları konuları ailelerine anlatarak tekrar edebilirler. Böylece hem aileleriyle zaman geçirmiş hem de bu dönemin ilk çeyreğinde öğrendiklerinin bir tekrarını yapmış olurlar.”

MERAK ÖĞRENMENİN ANAHTARI

Küçük yaş gruplarına ise ara tatilde kutu oyunları öneren Nil Çiçek “Okul öncesi ve ilkokul öğrencileri ise tatil süresince hayal güçlerini besleyecek ve odaklanma süreçlerini destekleyecek oyunlar oynamalı. Merakın öğrenmenin anahtarı olduğu unutulmamalı. Ailelere, çocuklarının merak duyguları giderecek, hobileriyle bağlantılı araştırmalar yapmalarını öneririm. Sanata ya da spora ilgisi olan bir çocuklar bu konuda mutlaka desteklenmeli ve yeni şeyler öğrenmesi için fırsat vermeli” dedi. İHA