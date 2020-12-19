Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitimin başlama tarihi değişti

MEB'den yapılan yeni açıklamaya göre okullar, yarıyıl tatilinin başlayacağı 25 Ocak tarihine kadar kapalı olacak ve eğitim uzaktan yapılacak.

25 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatili üç hafta sürecek ve tatil bitiminde (15 Şubat) okulların açılıp yüz yüze eğitime geçilip geçilmeyeceğine Sağlık Bakanlığı ile yapılacak görüşmeler sonrasında karar verilecek.

İLKOKULDA SINAV YOK, ORTAOKUL VE LİSELERDE TEK SINAV

İlkokullarda bu dönem içerisinde sınav yapılmayacak. İlkokul öğrencilerinin karne notları, derslere katılım puanı ile belirlenecek. Derslere katılım puanı, öğrencilerin yüz yüze eğitimdeki performansı ve uzaktan eğitimin yapıldığı EBA TV’de ders takibine göre belirlenecek.

Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir (1) yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacaktır. Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları, okul ortamında ve sosyal mesafe/hijyen tedbirlerine uygun olarak seyreltilmiş gruplar hâlinde gerçekleştirilecektir.