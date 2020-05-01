Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitimin bitiş tarihi açıklandı..

Uzaktan eğitim süreci devam ederken birçok kişi “Okullar ne zaman açılacak?” sorusunu soruyor. İlk etapta 30 Nisan’a kadar tatil olan okulların tatil süresinin uzatıldığı açıklandı. Peki okullar ne zaman açılacak? İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından okul tatili hakkında yapıtığı açıklamalar…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların ne zaman açılacağına kararı Bilim Kurulu tavsiyeleri sonrası vereceklerini yeniden hatırlattı ve okulların 31 Mayıs'a kadar açık olmayacağını söyledi. Bakan Selçuk; ‘Salgının başladığı tarihten itibaren uzaktan eğitime geçmenin faydalarını da görüyoruz. Uzaktan eğitim şu anda elimizdeki tek seçenek. Uzaktan eğitimin 31 Mayıs’a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır.” dedi. 31 Mayıs'a kadar bu süreç devam edecek. Sadece eğitimden bahsetmiyoruz ekonomide, turizmde normalleşme bunu bütün olarak görmek lazım. Okullarımızın bir an önce açılmasını temenni ediyoruz. Her şey normal sürerse okulları 1 Haziran'da açarız. Bütün toplumun bilgisi dahilinde bakanlıklarla aramızdaki iletişim çalışmalar hep bir yere bağlanıyor.

“UZAKTAN EĞİTİM 31 MAYIS’A KADAR SÜRECEK”

Türkiye'de Avrupa'nın birçok ülkesinin nüfusundan daha fazla sayıda öğrenci olduğuna işaret eden Bakan Selçuk, alınan tüm kararların birçok hane halkını doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendirdiğini söyledi. Bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Kabine toplantısında ortaya çıkan görüşler çerçevesinde Uzaktan Eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır.