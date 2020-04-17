Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili kısaldı mı?

Yükseköğretim Kurulu Kanunu ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Bu gelişmeyle öğrenciler ve öğretmenleri yakından ilgilendiren kararlar paylaşıldı. Alınan kararlar ile eğitim ve öğretim faaliyetleri yaz tatilinde de devam edeceği iddia edilmişti. İşte ayrıntılar…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Yükseköğretim Kurulu Kanunu ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kanuna göre, öğretim faaliyetinin 2 haftadan fazla süreyle yapılamaması halinde, uygulanacak telafi programlarının ders yılı içinde tamamlanamadığı durumlarda eğitim yaz tatilinde yapılacak.

BAKAN SELÇUK’TAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: TBMM'de kabul edilen “Telafi eğitimi düzenlemesi” kısmi ve hızlandırılmış bir “telafi” sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir. Çocuklarımızın yaz tatilini doyasıya yaşamasını ümit ediyoruz.

Okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitimi yapılmayacak. ‘Yazın 2 ay okullar açık olacak' yorumu doğru değil. Veliler çocuklarla eğlenip bilgilenebilirler.

TELAFİ EĞİTİM NASIL OLACAK?

Uzmanlar, telafi eğitiminin kaybedilen okul zamanının hızlandırılmış ve tamamlayıcı bir eğitim olduğunun altını çizerek, telafi eğitiminin okulların kapalı kaldığı iş günü kadar yapılamayacağına işaret ediyor.

Bu eğitimlerin verilmemesi durumunda, öğrenmede unutmanın katlanarak artacağından hareketle eğitim uzmanları, öğrencilerin telafi edilemez bilişsel, duygusal kayıplar yaşamaması gerekli olduğu düşünülüyor.

Bakan Selçuk, “TBMM'de kabul edilen ‘Telafi eğitimi düzenlemesi' kısmi ve hızlandırılmış bir ‘telafi' sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir. Çocuklarımızın yaz tatilini doyasıya yaşamasını ümit ediyoruz.” açıklamasını yaptı.