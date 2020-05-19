Okullar ne zaman açılacak? Yazın okullar yeniden açılacak mı?

Okulların açılış tarihine ilişkin dikkatle beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Corona virüsü sagını nedeniyle eğitim uzaktan devam ediyor. Öğrenciler sınavlara uzaktan eğitimle hazırlanırken bir yandan da okulların ne zaman açılacağını merak ediyordu ve sorular cevap buldu.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milyonlarca öğrenci ve aileleri ile eğitimcilerin merakla beklediği açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. Erdoğan, 13 Mart’ta kapanan okulların bu yıl fiili olarak eğitim-öğretim dönemine tekrar açılmayacağını açıkladı.

YAZIN OKULLAR AÇILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır.