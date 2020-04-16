Okullar ne zaman açılacak? Yeniden tatil olacak mı? Bakan Selçuk’tan tatil açıklaması!

Dünya genelinde ölümlere neden olan corona virüsü salgını eğitimde de aksamalara yol açtı. Ülkemizde uzaktan eğitim Tv ve online platformlardan devam ediyor. Ancak öğrenciler okulların hangi tarihte açılacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı canlı yayında okul tatili hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Peki okullar ne zaman açılacak? Yeniden tatil olacak mı?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okul tatili hakkında yaptığı açıklamada “Eğer koşullar gerektirirse okulların 30 Nisan'da açılmasıyla ilgili kararımızı yeniden gözden geçiririz.” ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk: “Biz aslında her hafta kabine toplantılarında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sağlık Bakanımız ve ilgili diğer bakanlıklarımız görüşüyoruz. Bu konu, sadece bakanlıkların ayrı ayrı meselesi değil. Bir bakanlığın alacağı karar, bütün bakanlıkları ilgilendiriyor. O yüzden de sürekli istişare halindeyiz. Her gün görüşmeler halindeyiz, gelişmeleri paylaşıyoruz. Eğer koşullar bunu gerektirirse yani önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde farklı bir durum ortaya çıkarsa ya da çıkmazsa biz de elbette okulların açılmasıyla ilgili kararı gözden geçiririz ve halkımızla paylaşırız. Bu birlikte ele alınması ve değerlendirilmesi gereken bir konu.”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: TBMM'de kabul edilen “Telafi eğitimi düzenlemesi” kısmi ve hızlandırılmış bir “telafi” sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir. Çocuklarımızın yaz tatilini doyasıya yaşamasını ümit ediyoruz.

YÖK TEKLİFİ TBMM’DE KABUL EDİLDİ

Yükseköğretim Kurulu Kanunu ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kanuna göre, öğretim faaliyetinin 2 haftadan fazla süreyle yapılamaması halinde, uygulanacak telafi programlarının ders yılı içinde tamamlanamadığı durumlarda eğitim yaz tatilinde yapılacak.

MEB ÖĞRETMENLERİN İZİNLERİNİ KISITLAYABİLECEK

Öğretmenler, yaz tatili içinde aralıksız 2 ay izinli olacak ancak bu 2 aylık izin sürelerine dokunulmadan kalan tatil zamanlarında yönetmelikte saptanacak meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlü olacaklar.

İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle eğitim öğretim faaliyetinin 2 haftadan fazla süreyle yapılamaması halinde uygulanacak telafi programlarının ders yılı içinde tamamlanamadığı durumlarda, yaz tatilinde yapılacak eğitim ve öğretim faaliyetleri nedeniyle, Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin izinleri kısaltılabilecek. Bu durumda öğretmenlerin izinleri bir aydan az olamayacak. (İHA)