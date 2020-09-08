Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim için açıklama geldi

31 Ağustos’ta başlayan uzaktan eğitim devam ederken okulların yüz yüze eğitime geçiş tarihi olarak 21 Eylül belirlenmişti. Erdoğan dün yaptığı açıklamada tarihi teyit etmiş oldu ve kararlar doğrultusunda 21 Eylül’de uzaktan eğitimin başlayacağını duyrdu. Açıklamasında “Ailelerin tercihine göre okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinden başlayarak okullarımızı eğitim-öğretime açıyoruz. Bu uygulama salgının seyrine göre şehirlerimizde farklılık gösterebilecektir.” ifadelerini kullandı.

UZAKTAN EĞİTİM VE YÜZ YÜZE EĞİTİM BİRLİKTE SÜRECEK

Geçtiğimiz hafta açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “1. sınıfların alışması açısından 2+5 şeklinde sayıyı azaltarak yani 2 gün devam 5 gün okula gitmeme şeklinde bir uygulama gündeme gelebilir. 2. sınıfların olup olmayacağı konusu önümüzdeki hafta salgının seyriyle netleşmiş olur, 8 ve 12’lerle ilgili ne zaman başlayacağı veya başlayıp başlamaması konusu haftaya gündeme alınacak” ifadelerini kullanmıştı.

2 BİN DENETMEN OKULLARI İNCELİYOR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda verilecek yüz yüze eğitimin detaylarına Bilim Kurulu'nun önerileriyle karar vereceğiz dedi. Açıklamalarından satır başları şu şekilde;

*Zamanı gelince ayrıntılı biçimde açıklayacağız. Maske tedariği bakanlığımız tarafından sağlanacaktır. Okullarımızın uyması gereken hijyen standartları konusunda kılavuzu hazırlamıştık.

*Bu standartların uygulaması nasıl denetlenecek? Bunlar için de 2 bin denetmenimiz şu anda sahada ve okullardalar ve her okulu gözden geçiriyorlar.