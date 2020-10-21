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Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim için son açıklama…

Türkiye’de corona virüsü sebebiyle okullarda yüz yüze eğitim kademeli olarak başlamıştı. İlk önce 1. sınıflar, sonrasında ise birçok sınıf öğrencisi yüz yüze eğitime başlamıştı. Son yapılan açıklamaya göre 5. ve 9. sınıf öğrencileri de yüz yüze eğitime 2 Kasım’da başlayacak.

Güncellenme: 08:16, 21/10/2020
Haberler Eğitim
Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim için son açıklama…

Türkiye'de tüm ilkokul öğrencileri ve 8 ile 12. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime devam ediyordu.

Diğer sınıflarda okuyan öğrenciler ise eğitimlerine EBA TV üzerinden devam ediyor.

Dün yapılan Kabine toplantısı sonrasında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;

“Ortaokullarda 5. sınıflarda liselerde 9. sınıflarda yüz yüze eğitimi 2 Kasım itibariyle başlatıyoruz. Halan uzaktan eğitimin sürdüğü diğer sınıflarla ilgili durumu gelişmelere bakarak en kısa sürede ilan edeceğiz.

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