Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Öğrenciler evlerinde eğitimlerine devam ederken, veliler okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların açılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Koca, “Okulların kademelendirme tarzıyla açılması olabilir ama biz 21'inde bir şekilde başlamasını düşünüyoruz” şeklinde düşüncelerini belirtmişti.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB’in yayımladığı genelgeye göre, okulların açılış tarihi 31 Ağustos 2020 tarihi olarak belirlendi. Okulların kapanış tarihi ise 18 Haziran 2021.

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020’de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021’de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021’de yapılacak.

BAKAN KOCA OKULLAR HAKKINDA KONUŞTU

Bakan Koca okulların açılmasıyla ilgili şunları söyledi:

*Milli Eğitim Bakanlığımızla sürekli iletişim halindeyiz. Biz 21 Eylül'de doğrusu okulların temelde açılmasından yana bir yaklaşım içindeyiz. Kademelendirme tarzında olur.

*Bunu da zannediyorum, önümüzdeki haftalarda Milli Eğitim Bakanlığı'nda netleştirilerek açıklaması yapılır.

*Bazı sınıfların eğitime başlaması gerektiğini biliyoruz. 21'inde temelde başlamanın esas, eğer salgındaki seyir farklı olursa kademelendirme yöntemiyle Bilim Kurulu'muzun önerisi doğrultusunda bir noktaya gelmiş oluruz.

*Gerektiğinde online, hibrit gibi yöntemler olabilir. Ama biz 21'inde başlaması şeklinde düşünüyoruz.

OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “31 Ağustos tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz. 21 Eylül’de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda yüz yüze eğitimin başlamasına karar verdik. Hangi yaş grubunun okula ne zaman başlayacağına Bilim Kurulu karar verecek” dedi.

Selçuk’un açıklamalarından satır başları;

*Ders başlayana kadar maske hususundaki standartlarımız gereği uygulanacaktır. Hem öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz hem de velilerimiz için kılavuzlar hazırladık. Bunların ne şekilde olacağına ilişkin de açıklamalar yapacağız.

HER OKUL GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

*Zamanı gelince ayrıntılı biçimde açıklayacağız. Maske tedariği bakanlığımız tarafından sağlanacaktır. Okullarımızın uyması gereken hijyen standartları konusunda kılavuzu hazırlamıştık.

*Bu standartların uygulaması nasıl denetlenecek? Bunlar için de 2 bin denetmenimiz şu anda sahada ve okullardalar ve her okulu gözden geçiriyorlar.

İLK HAFTA ÖZEL UYUM PROGRAMI OLACAK

*Öğretmen ve velilerimiz için hazırlanan kılavuzlar devam ettirilecek. Okulun ilk haftasında da özel bir uyum programı ortaya koyacağız. Öğretmenlerle ilgili bir çalışma olacak ama öğrenciler için açıklamalarımız devam edecek.

*Salgın şartları nedeniyle personel sayısında artışa gitmiş bulunuyoruz. Bütün ihtiyaç kalemleri de tek tek çıkarılmış, hangi il ve ilçe hangi okul içerisinde hangi ihtiyaç oluşmuştur bu takip ediliyor.

“SAHADA OLACAĞIZ”

*Okullarımıza destek sağlamak için gerekli planlarımızı yaptık. İl Eğitim Müdürlerimizle toplantılarımız var. tek tek ele alıp inceleyeceğiz ve destekler okullara ulaştırılacak. Bakanlık bürokratlarımız çeşitli illerde gruplar halinde risk analizine katılacaklar. Yani sahadayız.

*Bu çalışmalarla Bilim Kurulu’nu da bilgilendirmeyi ve ileriye ilişkin planları hazırlayacağız. Süreç boyunca okullarda ve sahalarda olacağız. Eğitim öğretim yılını şimdiden kutluyor ve yüz yüze eğitimin bir an önce başlamasını umuyorum.

BİLİM KURULU’NUN KARARI

*Bilim Kurulu’nun tavsiye kararıdır bu, 21 Eylül’den sonra yüz yüze eğitimin başlaması yönünde. Biz aşamalı ve seyreltilmiş derken, aslında belli sınıf düzeylerinin öncelikli olarak açılmasından ve derslerin, konuların seyreltilmesi yani aynı saat ve süre içerisinde değil de belirli konuların belirli noktalarının özellikle ve öncelikle işlenmesini kastediyoruz. Seyreltilme sonucunda oluşan açık uzaktan eğitimle, EBA’yla giderilecek.