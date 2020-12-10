Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim olacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı son açıklamada yüz yüze eğitime geçmek istediklerini ancak risk durumu varsa böyle bir risk almak istemediklerini söyledi.

Ayrıca Selçuk, son günlerde vaka sayılarında azalma olmasına rağmen 4 Ocak tarihinin iyimser bir tarih olduğunu ve okulların 4 Ocak'ta da açılamayacağını belirtti.

23 KASIM’DA BAŞLAYACAKTI

Corona virüsü salgını sonrası ara verilen yüz yüze eğitim süreci 21 Eylül’de yeniden kademeli olarak başlamıştı.

16 Kasım’da ara tatile giren okulların 23 Kasım’da yeniden açılması planlanıyordu.

ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

* Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de,

* İkinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

* 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

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