Okullar ne zaman açılıyor? 15 tatil ne zaman bitiyor?

Geçtiğimiz hafta tatile çıkan öğrenciler okulların ne zaman açılacağını merakla araştırıyor. Okul tatili ne zaman bitecek sorusunu soran veliler ve öğrenciler 2019-2020 eğitim öğretim yılının 2. dönemi hazırlıklarınını tamamlamak için okulların açılacağı tarihi öğretmen istiyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak. İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020’de ikinci dönem başlayacak. 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

15 TATİLDE VELİ DESTEĞİ ŞART

Bu dönemde veliler kendi çocuklarının karne sonuçlarına göre eğitim programlarında yenilik yapabilirler. Dersleri kötü gitmiş olan bir öğrencinin ikinci kanaat döneminde nasıl düzeltilebileceği noktasında çeşitli çözümlemeler ortaya koyarak kötü gidişe dur diyebilir. Derslerinde başarılı olan öğrenciler için yarıyıl tatilinde çeşitli aktiviteler ile yabancı dil öğrenimi noktasında yeni çalışmalar ortaya konulabilir. Bu tatil dönemini fırsata çevirebilecek en iyi öğrenci profili ise o yıl gireceği sınavı olan öğrencilerdir. Velilerinin desteği ile birlikte yarıyıl tatilinde düzenli ders çalışabilecekleri bir ortam oluşturarak tatilde tüm eksikleri tamamlayarak bol bol soru çözmeleri sınavlar hazırlık için iyi olacaktır.