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Okullar ne zaman eğitime başlayacak? 1 Haziran’da okullar açılacak mı?

Türkiye’de corona virüsü sebebiyle okullar kapatılmış durumda. Corona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla okullarda eğitim uzaktan online olarak yapılabiliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin 31 Mayıs’a kadar devam edeceğini açıkladı. Peki, 1 Haziran’da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman eğitime başlayacak? Telafi eğitimi nasıl yapılacak? İşte Bakan Selçuk’un ilk kez verdiği o tarih…

08:39 -
Haberler Eğitim
Okullar ne zaman eğitime başlayacak? 1 Haziran’da okullar açılacak mı?

Türkiye'de milyonlarca öğrenci okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Corona virüsü sebebiyle okullarına gidemeyen ve eğitimlerine online olarak evden devam eden öğrenciler, okulların yeniden ne zaman açılacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların ne zaman açılacağı ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte okulların tekrardan açılması planlanan tarih…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Selçuk, dün yaptığı basın toplantısı ile online olarak uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam edeceğini belirmişti. Bakan, dün akşam bir televizyon programına katıldı ve okulların tekrar açılacağı tarih hakkında bilgilendirmede bulundu.

Selçuk, şu ifadeleri kullandı;

31 Mayıs’a kadar bu süreç devam edecek. Sadece eğitimden bahsetmiyoruz ekonomide, turizmde normalleşme bunu bütün olarak görmek lazım. Okullarımızın bir an önce açılmasını temenni ediyoruz. Her şey normal sürerse okulları 1 Haziran’da açarız. Bütün toplumun bilgisi dahilinde bakanlıklarla aramızdaki iletişim çalışmalar hep bir yere bağlanıyor.

TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bakan Selçuk, eğer her şey yolunda gider ve 1 Haziran'da okulları tekrar açarsak telafi eğitiminin de başlayacağını söyledi. Selçuk; “1 Haziran'da okullar açılırsa, şöyle bir süreci var. Bazı bir ölçme değerlendirmelerimiz var. Ne kadar eksiği olduğunu belirleriz, bunu da bölgelere göre belirleriz” dedi.

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